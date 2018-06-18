Друзья! Мы работаем! Удаленно, дистанционно, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Мы переходим на ненормированный график. Вы можете звонить нам с Пн по Вс, 24/7, если мы пропустим Ваш звонок, то обязательно перезвоним.

Перед отправкой каждый товар и упаковка подвергаются дополнительной антисептической обработке.

Ждем Ваших звонков!